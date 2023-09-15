Başkan Erdoğan’dan 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı’nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kurultay'da yapılacak konuşmaların, alınacak kararların yeni bir dönem başlatacağını düşünüyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz diaspora temsilcilerini tebrik ediyorum.

Yurt dışından gelen misafirlerimize Türkiye ve İstanbul'a hoşgeldiniz diyorum. Bu güzel görüntünün verdiği mesajın tüm dünyaya yayılacağına inanıyorum. Bugün burada Anadolu'dan çıkıp dünyaya dağılan Türk diasporasından kardeşlerimizle bir aradayız.

Türk dünyası gelişime açık, güçlü devlet geleneğiyle yeni bir uyanış içindedir. Buradaki her bir kardeşimiz her nesil uğruna, fikriyle, başarısıyla savaşarak bugünlere gelmiştir. Kültürel, Tarihsel ekonomik siyasi bağlarımızı sürekli güçlendirmek için çalışyoruz. Hem kendi vatanımızda hem diasporadaki kardeşlerimiz için yeni dönemi açacağız.

Hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu kurultay gibi platformların, sosyal bir dalga oluşturacağına inanıyorum. Kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Biz meydanı boş bıraktığımızda her görünümden kirli yapının kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır. Asırlık ayrılıklara, asırlık acılara son vermenin vakti gelmiştir. Hep beraber bir olduğumuzda hep birlikte Türk Dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz. Türkiye olarak bu doğrulta üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son asırlarda insanlığın kadim birikiminin etkisiyle hayatın akış hızının arttığı bir sürece girdik. ,

YENİ BİR ÇAĞIN AYAK SESLERİ DUYULUYOR

Yeni bir çağın ayak sesleri giderek duyulmaya başladı. Hesabımızı önümüzdeki çağın lideri olmak üzerine kurduk.