AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı, AÖL kayıtları nasıl yapılır?

2023-2024 AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitim hayatlarına belirli nedenlerden dolayı Açık lise üzerinden devam edecek olan vatandaşlar AÖL kayıt ekranı, tarihleri ve ücreti ile ilgili detayları araştırıyor.

Buna göre; öğrencilerin öncelikli olarak bankaya belirli miktardaki kayıt ücretini yatırması gerekiyor.