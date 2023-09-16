AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı, AÖL kayıtları nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Takvim doğrultusunda 15 Eylül'de başlayan kayıt süreci, Ekim ayında belirlenen tarihe kadar devam edecek. Açık Lise kayıtları için işlemler http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, MEB ile 2023-2024 Açık lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ekranı…
2023-2024 AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Eğitim hayatlarına belirli nedenlerden dolayı Açık lise üzerinden devam edecek olan vatandaşlar AÖL kayıt ekranı, tarihleri ve ücreti ile ilgili detayları araştırıyor.
Buna göre; öğrencilerin öncelikli olarak bankaya belirli miktardaki kayıt ücretini yatırması gerekiyor.
AÖL KAYIT TAKVİMİ 2023-2024 || AÇIK LİSE İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRECİ BAŞLADI
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 15 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için ''Sınav katılım Ücretini'' ödemek zorundadır.
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. İlk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar:
T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasıdır.