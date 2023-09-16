Aşırı sıcak ve kuraklık

Aydın'ın Söke ilçesindeki tahliye kanalında geçtiğimiz günlerde toplu balık ölümleri yaşandı. Binlerce balığın kıyıya vurması tedirginlik yaratırken Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından balık ölümlerinin görüldüğü Söke'deki tahliye kanalından alınan numeneler incelendi. Tahliye kanalında yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin araştırmalar sonucunda nedenin sulama sezonunun bitmesiyle baraj kapaklarının kapanması, aşırı sıcaklar, kuraklık etkinlere bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması olarak tespit edildi.