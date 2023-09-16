Üç terör örgütünden 23 şüpheli yakalandı

EDİRNE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 20'sinin FETÖ, 2'sinin PKK, 1'inin ise DEAŞ üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 26, KİHBİ sisteminden aranan 6, askeri suçlardan aranan 27 şahıs olmak üzere toplamda 59 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.