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Bakan Tekin atamalarda yeni sistemi anlattı

HABER MERKEZİ
Bakan Tekin atamalarda yeni sistemi anlattı
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının mülakat süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar" diyen Bakan Tekin, "Biz ise şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz, KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50. Yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz. Bu sistemde üzerinde en çok durduğumuz şey kul hakkı yemeden, herhangi bir adaletsizliğe, herhangi bir ideolojik kayırmaya müsaade etmeden bunu yapabilmek. Dolayısıyla bunu yapacağımız için komisyon üyelerinin, karşısına çıkacak aday listesiyle ilgili bir bilgisi olmayacak. Adayın, hangi komisyonda mülakata gireceğine dair bilgisi olmayacak" diye konuştu.
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