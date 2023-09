Dünyaya sıfır atık gönüllüsü olma çağrısı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayelerinde Türkevi'nde gerçekleştirilen 'The World İs Our Common Home: Path to the Global Zero Waste movement/ Çevre Etkinliği kapsamında Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın web sitesi üzerinden imzaya açıldığını duyurdu. Lider eşleri ile bir araya gelen Emine Erdoğan, tüm dünyayı iyi niyet beyanını imzalamaya davet etti.

Türkiye'de ekilen sıfır atık tohumunun gölgesinin dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ettiklerini belirten Emine Erdoğan, "İklim krizi için kritik eşik, kapımıza dayandı ve bugün; konuşma, değerlendirme faslını geride bırakıp, acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz. Tahribatı yavaşlatmak için, öncelikle tüketim hızımızı ve atıklarımızı azaltmamız gerekiyor. Küresel sıfır atık hareketinin günden güne dünyanın dört bir yanına ulaşacağına, yürekten inanıyorum" dedi.