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Haberler Gündem MEB duyurdu! Ortaokul ve liselerin ortak sınav tarihleri belirlendi

MEB duyurdu! Ortaokul ve liselerin ortak sınav tarihleri belirlendi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav tarihlerini açıkladı. 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

HABER MERKEZİ
MEB duyurdu! Ortaokul ve liselerin ortak sınav tarihleri belirlendi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Hazırlanan sorular, okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

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