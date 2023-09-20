MEB duyurdu! Ortaokul ve liselerin ortak sınav tarihleri belirlendi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Hazırlanan sorular, okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.