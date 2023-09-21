AÖL kayıtları ne zaman bitecek? 2023 Açık Öğretim Lise kayıt takvimi...

2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.



Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.