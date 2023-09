Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki University of Illinois at Urbana-Champaign Ekonomi Bölümü'nde para politikaları konusunda araştırma yapmak üzere fon kazandı. Kahraman University of Illinois at Urbana-Champaign Ekonomik Politikalar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Stephan Parente ile çalışacak.