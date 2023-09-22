Hulusi Akar, Moğolistan heyetiyle görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Akar, "Ziyaretiniz; zaten dostça olan ilişkilerimize çok önemli katkılar sağlayacak, buna inanıyorum. Çünkü sizin yurdunuz aynı zamanda bizim ata yurdumuz. Tarihimiz, qortak kültürümüz bizim için çok önemli. Aramızdakinin dostluk, daha da ötesi akrabalık olduğuna inanıyoruz. İlişkilerimizin daha ileri gitmesi için tüm kurum ve kuruluşlar elinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi. Byambasuren Enkh-Amgalan ise "Moğolistan'da sizin adınızı çok duyduk. Görüştüğümüz için çok memnunuz" dedi.