‘Kadınlar güçlendikçe toplumlar da güçleniyor’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "TİKAD Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Emine Erdoğan, "Azimli bir kadının ulaştığı başarı, yalnız kendi ülkesindeki kadınlar için değil, dünyadaki bütün hemcinsleri için rol model teşkil ediyor. Kadınlar güçlendikçe, toplumlar ve aile de güçleniyor" dedi.

"Gurur duyarak söylüyorum, günümüzün kadınları da tarihimizdeki kutlu örnekler kadar yürekli ve çalışkan insanlardır" diyen Emine Erdoğan, "Kadının her alanda eşit şartlarda var olabildiği toplumlar, güçlü ve dinamik toplumlardır. Kadınları haklarından mahrum bırakmak, toplumsal gelişiminin önüne, aşılmaz bariyerler örmek ile eşdeğerdedir" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

EMİNE Erdoğan şöyle konuştu: "Kadınlar, daima medeniyetin ve kalkınmanın ana aktörleridir. Bu nedenle hükümetimiz, kadınların her alanda aktif rol almaları için bütün kurum ve imkânlarını seferber ederek, üzerine düşen görevi yerine getirmektedir." İş hayatında, özellikle kadın çalışanların aleyhine seyreden kayıt dışı istihdamı azaltacak altyapı ve destek mekanizmaları kurulduğunu belirten Emine Erdoğan, "Kadınlarımız hayatın bütün alanlarında, karar verici konumlara geldikçe, ulusal kalkınmamız hız ve istikrar kazanıyor. Böylelikle ülkemiz, kadim bir millet ve devlet geleneğinden aldığı güçle, Türkiye Yüzyılı vizyonuna, emin ve kararlı adımlarla yürüyor. Kadınlar güçlendikçe, toplumlar ve aile de güçleniyor" diye konuştu.