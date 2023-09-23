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10 ilde uyuşturucu operasyonu; 49 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında 49 kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya paylaşımında "Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerine yer verdi.

AA
10 ilde uyuşturucu operasyonu; 49 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

Paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi.

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