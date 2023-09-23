10 ilde uyuşturucu operasyonu; 49 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

EMNİYET VE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZCE TOKAT, MUĞLA, KAHRAMANMARAŞ, GİRESUN, AYDIN, BALIKESİR, KONYA, ELAZIĞ, ANKARA VE SAKARYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4⃣9⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️ 10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif… pic.twitter.com/d8YAsjrTPd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023

Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

Paylaşımda operasyona ait görüntülere de yer verildi.