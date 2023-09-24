Tekin: Türkçe ortalaması 70 olmayan sınıfı geçemeyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin yabancı dil eğitimi öncesinde öğrencinin Türkçe olarak kendini rahat ifade edebilmeyi, konuşmayı, yazabilmeyi ve dinlemeyi öğrenmesi gerektiğini belirterek bir diğer önemli noktanın da bu eğitimin verileceği doğru zaman olduğuna dikkati çekti. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini açıklayan Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" ifadelerini kullandı.

"10 YILLIK ÖĞRETMENİN TEST SINAVI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

BAKAN Tekin, öğretmenlik kariyer basamakları sürecine ilişkin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesini beklediklerini belirterek, "Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.