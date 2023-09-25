Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon

Aralıksız süren operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları yapıldığını duyurdu. Yerlikaya şu bilgileri verdi: "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 kg sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GEÇİT VERİLMİYOR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör operasyonunda 80 kg toz esrar, 1 buçuk kilo kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü operasyonlarında toplam 9 buçuk kilogram esrar, 500 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 14 zehir taciri gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda; 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 48 zehir taciri gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda; 13 kilogram esrar ele geçirildi."