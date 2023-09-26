9 şehidin katili olan teröristler etkisiz

ŞIRNAK'IN Güçlükonak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Terörden arananlar listesi kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan ve Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Ercan Serhat' kod adlı Reis Gültüran, çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalandı. Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesindeki operasyonda da gri kategoride aranan 'Agit Berxwedan' kod adlı Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin, Diyarbakır ve Muş'ta 2012-2022 yılları arasında 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.