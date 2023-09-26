  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde silah kaçakçılarına operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silah kaçakçılığına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi. Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda; Mersin'de 23, Samsun'da 129, Eskişehir'de 1, Aydın'da 3, Muğla'da 6, Sakarya'da 1, Çankırı'da 2, Artvin'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Trabzon'da 10, Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA