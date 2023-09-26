Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK MERSİN, SAMSUN, ESKİŞEHİR, AYDIN, MUĞLA, SAKARYA, ÇANKIRI, ARTVİN, KAHRAMANMARAŞ, TRABZON, BURSA VE İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣1️⃣7️⃣ RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ❗️ TERÖRİSTLERLE, ZEHİR TACİRLERİYLE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE GÖÇMEN… pic.twitter.com/SHHPQATkge September 26, 2023

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi. Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda; Mersin'de 23, Samsun'da 129, Eskişehir'de 1, Aydın'da 3, Muğla'da 6, Sakarya'da 1, Çankırı'da 2, Artvin'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Trabzon'da 10, Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.