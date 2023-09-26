Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabinenin gündeminde ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ile gençlere ÖTV'siz cep telefonu gibi konular yer alacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve son kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler bugünkü kabinede olacak.

İşte kabinenin gündemdeki bazı başlıklar:

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak. Meclise sunulacak İstanbul Kentsel Dönüşüm Yasası'na son şekli verilecek. Bakan Özhaseki kanunun detaylarını kabinede paylaşacak. Özhaseki'nin deprem konutlarında gelinen son durum ile ilgili de kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

ÖTV'SİZ CEPTELEFONU

7 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği ÖTV'siz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinin detaylarını Başkan Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor. Erdoğan son kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşmasında "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını vermişti. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan son kabine toplantısında gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti nihayete erdirilecek, detayları ele alınacak. Fiyatı 10 bin liraya kadar olacak 15 model ve markayı kapsayacak kampanyadan yararlanma şartlarının ne olduğu da kararlaştırılacak.

BM ZİRVESİ'NİN YANSIMALARI

Başkan Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 78'nci BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı temaslar, ikili görüşmelerin yansımaları da masada olacak. Avrupa'da dinmek bilmeyen İslam karşıtlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı da değerlendirilecek. İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek

EMEKLİ ZAMMI GÜNDEMDE

Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.