2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

2024 ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI MI?

Henüz Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav takvimini duyurmadı. ÖSYM tarafından genellikle yeni sınav tarihleri, Aralık ayında duyuruluyor.