2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

2024 yılında uygulanacak olan YKS, DGS, KPSS ve ALES sınavına girecek olan adaylar tarihleri araştırmaya başladı.
2024 ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI MI?
Henüz Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav takvimini duyurmadı. ÖSYM tarafından genellikle yeni sınav tarihleri, Aralık ayında duyuruluyor.
Geçtiğimiz yıl KPSS, YKS, MSÜ ve DGS sınav tarihleri şu şekildeydi;
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( AYT-TYT-YDT) 17-18 Haziran 2023
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Genel Kültür 23 Temmuz 2023
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023