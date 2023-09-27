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Haberler Gündem 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS, KPSS, DGS, ALES sınav ve başvuru tarihlerinin belli oldu mu? 2024 için yeni takvim açıklandı mı? İşte sınavlara girecek adaylar tarafından araştırılan YKS, KPSS, DGS, ALES 2024 hakkında detaylar...

HABER MERKEZİ

2024 yılında uygulanacak olan YKS, DGS, KPSS ve ALES sınavına girecek olan adaylar tarihleri araştırmaya başladı.

2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

2024 ÖSYM VE MEB SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI MI?

Henüz Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav takvimini duyurmadı. ÖSYM tarafından genellikle yeni sınav tarihleri, Aralık ayında duyuruluyor.

2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl KPSS, YKS, MSÜ ve DGS sınav tarihleri şu şekildeydi;

2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( AYT-TYT-YDT) 17-18 Haziran 2023

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek Genel Kültür 23 Temmuz 2023

2024 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023

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