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Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 29 Ağustos'ta görüşmüştü.

Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürmüş Bahçeli, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ı konutun kapısından uğurlamıştı.

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