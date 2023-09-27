Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/EwKOjv7bO5— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 27, 2023
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 29 Ağustos'ta görüşmüştü.
Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürmüş Bahçeli, görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ı konutun kapısından uğurlamıştı.