Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar nedeniyle PKK/KCK yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışına girdi.

Bu kapsamda terör örgütünün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa'ya yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

MİT tarafından takip edilen PKK/KCK'lı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı belirlendi.

Terörist Öztürk'ün ayrıca Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerine karşı eylem yapmak üzere suikast eğitimi aldığı öğrenildi.

Irak'ın Süleymaniye kırsalında bulunduğu tespit edilen terörist Öztürk, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.