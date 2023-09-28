DEAŞ ve HTŞ baskınlarında 12 gözaltı

İSTANBUL'DA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen terör örgütü DEAŞ ve HTŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sırasında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede 14 adrese baskın yapan ekipler 12 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde 1 tabanca ile buna ait 56 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

4 FETÖ SÜPHELİSİ SINIRDA YAKALANDI

EDİRNE'DE Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin müşterek operasyonunda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.