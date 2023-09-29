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Haberler Gündem DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan DGS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşemeyen adaylar, araştırma yapmaya başladı.Ek yerleştirme ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

HABER MERKEZİ

DGS üniversite kayıtları 20 Eylül itibariyle sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'de! Ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2023DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları belli oldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor:

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de 18 Eylül 2023 tarihinden sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

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