‘Sis operasyonunda 672 baskın, 370 gözaltı’

Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı Sis Operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltında" ifadesini kullandı.

SAHTE BANDROL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, büyük operasyonu duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 33 milyon 918 bin 650 adet boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 adet doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kg tütün mamulü, 10 bin 811 adet puro, 18 bin 96 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

'SUÇLULAR SAKLANAMAYACAK'

BAKAN Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz."