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Son bir haftada 80 terörist etkisiz

HABER MERKEZİ
Son bir haftada 80 terörist etkisiz
MEHMETÇİK, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelesini sürdürmekte kararlılığını koruyor. Bu yılın başından itibaren 80'i son bir haftada olmak üzere 1351, 24 Temmuz 2015'den bu yana ise 38 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk yaptığı bilgilendirme toplantısında, "Hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 360'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162 bin 415 olmuştur" dedi.
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