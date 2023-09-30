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Haberler Gündem Üniversite öğrencileri için karşılama standı kuruldu

Üniversite öğrencileri için karşılama standı kuruldu

HABER MERKEZİ
Üniversite öğrencileri için karşılama standı kuruldu
Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce, ilçede fakülte ve yüksekokul kazanan öğrenciler için otogarda karşılama standı kuruldu. Kurulan stantta dışardan gelen öğrenciler karşılanırken, ilçe hakkında bilgiler veriliyor. Otogarda kurulan standın Pazar akşamına kadar hizmet vereceğini anlatan İlçe Spor Müdürü Aslan Alpaslan, öğrencilere yardımcı olmak istediklerini söyledi. Müdür Alpaslan, "Yurtlarda kalacak öğrencilere de yurtların yerleşkeleri tarif edilerek, tüm öğrencilerimize ilçemizin tarihi, kültür ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veriyor. Stantta öğrencilerimize yardımcı olan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
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