Yaban hayvanları üretilerek doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne ait 12 memeli, 9 kanatlı, 3 alabalık üretme istasyonunda 2002'den 2023'e kadar 792 kızılgeyik, 87 alageyik, 457 yaban koyunu, 574 ceylan, 11 karaca, 92 yaban keçisi olmak üzere 2 bin 13 yaban hayvan yetiştirilerek, doğaya bırakıldı. Kanatlı hayvan türlerinde ise 2001- 2021 yılları arasında 850 bin 788 keklik, 360 bin 752 sülün ve 33 milyon 965 bin 420 alabalık üretilip doğal yaşam alanlarına salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, tabiattaki canlı türlerinin bir ekosistem içinde birbirleriyle etkileşim içinde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Üretme istasyonları ve yerlerin kurulması ile buralarda korumaya alınarak, üremeleri sağlanan birçok yaban hayvanının Türkiye'de yok olmasının önüne geçilmiş oldu.