Yarasa adamdan Türkiye rekoru

Yarasa adam lakabıyla tanınan serbest düşüş sporcusu Cengiz Koçak, "Atlayışın 29 metre olmasının kritik tarafı, atladığım anla indiğim an arasında geçen süre 2 saniye kadar" ifadelerini kullandı. Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümünün araştırması kapsamında Koçak'ın, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali için bölgeye getirilen sıcak hava balonundan atlaması kararlaştırıldı. Koçak ise bunun üzerine hazırlıklarına başladı.

EN ALÇAK PARAŞÜTLE ATLAYIŞ

Alınan karara bağlı olarak hesaplamalar ve hazırlıklardan sonra sıcak hava balonuna binen Koçak, 29 metreye yükseldi. Son kontrollerin ardından Koçak, serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı gerçekleştirdi. Galata Kulesi, vinç, baz istasyonu direği gibi birbirinden farklı noktalardan atlayış yapan, yere yakın mesafelerde koyduğu hedeflerden ve direklerin arasından geçen Koçak, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en alçak paraşütle atlayışı gerçekleştirdiğini söyledi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Daha önce 36 metrelik Galata Kulesi'nden, 31 metrelik Bulgaristan'da bir mağarada atlayış yaptığını hatırlatan Koçak, "Kapadokya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümünün araştırma projesi kapsamında yaptığım 29 metreden atlayış, aynı zamanda Türkiye rekoru oldu" dedi. Bu atlayışın ardından izleyiciler ise ayakta alkışladı ve tam not verdiler.