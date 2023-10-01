Başkan Erdoğan’dan emekli maaş zammı açıklaması

TBMM yeni yasama dönemi 1 Ekim itibarıyla başladı. Meclis'in önünde yeni anayasadan, ekonomiye kadar birçok önemli konu olacak. Bu konuların içinde özellikle çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar da bulunuyor. Esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni desteklerin kapısını açacak düzenlemeler için düğmeye basılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, açılış konuşmasının ardından TBMM'de emekli maaşı zammıyla ilgili "Vedat Bey gerekenleri söyledi." dedi. "Yılbaşından önce zam müjdesi gelir mi?" sorusunu cevaplayan Erdoğan. "İnşallah" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." dedi.

Yeni yasama dönemi başladı! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar