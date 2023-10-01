NARKOGÜÇ operasyonunda 90 zehir taciri yakalandı

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOGÜÇ operasyonunun başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

FARKLI İLLERDE DÜZENLENDİ

Bakan Yerlikaya Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandığını söyledi. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KİLOLARCA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda; Siirt'te 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve esrar; Diyarbakır'da 24 kg skunk, 2 ton 770 kg esrar, 2.500 kök kenevir; Yozgat muhtelif miktarda uyuşturucu madde; Denizli'de 12 kg esrar; Konya'da uyuşturucu madde; Şanlıurfa'da 34,5 kg skunk, 2 kg metamfetamin; Kocaeli'nde 5 kg esrar; Artvin'de 7,5 kg kubar esrar; Balıkesir'de uyuşturucu madde; Kırıkkale'de 6,5 kg kubar esrar muhtelif miktarda kokain; Mardin'de 11 kg skunk madde; Bitlis'te muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin; Samsun'da 49 kg kubar esrar, 1 kg metamfetamin; Bursa'da 3,6 kg kokain muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar; Aydın'da 5,5 kg kubar esrar; Niğde'de 258 kg uyuşturucu hap; Batman'da 27 kg skunk, Yalova'da 14,5 kg skunk;