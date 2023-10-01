Radikal Ermeniler ABD’de Türk yetkilileri hedef aldı

GÜNEY Kaliforniya Üniversitesi'nde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü eş ev sahipliğinde 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi konulu konferansa katılan Türk yetkililer radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alındı, sözlü ve fiziki tacize uğradı. Dışişleri Bakanlığı, "Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır" açıklamasını yaptı.

BAKANLIK'TAN yapılan açıklamada şöyle denildi: "ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak olayların büyümesini engellemiştir. Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır. Tarihi olayların çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır"

'AHLAKSIZ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Yunus Emre Enstitüsü'nün Los Angeles'ta düzenlediği programda, radikal Ermeni gruplarının ahlaksız saldırısını şiddetle kınıyoruz. Her türlü provokasyona rağmen kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmaya, hak ve menfaatlerini her platformda ifade etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.