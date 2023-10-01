Yeni yasama dönemi başlıyor

TBMM, yeni yasama dönemine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacak. Erdoğan, 5 ana başlık altında önemli mesajlar verip Türkiye'nin yol haritasını da ortaya koyacak. Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim'de 2'nci Yasama Yılı başlayacak. Meclis'in açılışını Erdoğan yapacak. Erdoğan aynı zamanda 28'inci Dönem parlamentosuna ilk kez hitap etmiş olacak.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI YAPACAK

Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli mesajlardan birinin yeni Anayasa olması bekleniyor. Erdoğan, muhalefete Türkiye'nin sivil bir anayasaya gereksinimi olduğunun altını çizip "gelin yeni Anayasayı birlikte hazırlayalım" çağrısı yapacak. Ekonomi de konuşmanın önemli başlıklarından birini oluşturacak. Erdoğan, alınan önlemler ve bunların sonuçlarına dikkat çekip hedeflerinin "enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve istikrarlı büyümeyi sağlamak" olduğuna vurgu yapacak.

EMEKLİ, MEMUR VE ÇALIŞANLAR

Konuşmada emekli, memur ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği, bu kesimlerin refah düzeyinin yükseltilmesi için gereken önlemlerin alınacağına vurgu yapılacak. Erdoğan, emekliler ile ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğini, önümüzdeki yılbaşında bu konuda gerekli adımları atacaklarının altını bir kez daha çizecek.

İSTİKRARLI DIŞ POLİTİKA MESAJI

Türkiye'nin artık bir oyun kurucu haline geldiğine dikkat çekecek olan Erdoğan, "güçlü ve istikrarlı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz" mesajını verecek. Erdoğan, ABD'den AB'ye, Irak'tan Suriye'ye, Rusya- Ukrayna savaşına kadar önemli dış politika gündemlerine ilişkin Türkiye'nin yaklaşımlarını tek tek anlatacak. Erdoğan'ın konuşmasında İsveç'in NATO üyeliği için de bir başlık açması bekleniyor.

YOĞUN GÜNDEM

Meclis'in yeni yasama dönemi de yoğun başlayacak. Öncelikli olarak İstanbul deprem yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. İstanbul ve Türkiye genelinde hızlı bir dönüşüm için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği belirtiliyor. 17 Ekim'de 2024 yılı bütçesi Meclis'e sunulacak. Ondan sonraki bir buçuk aylık süreçte önce komisyon sonra da Genel Kurul'da ele alınacak. Önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimler de Meclis'in en önemli gündem maddesi ve tartışmaların göbeğindeki konu olacak.