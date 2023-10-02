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Haberler Gündem Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu

Son dakika haberi... Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden birinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin PKK'lı terörist Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir." denildi.

AA
Ankara’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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