Her yıl daha fazla gencimiz bizlere eşlik ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreni yapıldı. Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında, İzmir'de muhteşem bir TEKNOFEST düzenlediklerini belirtti. Bayraktar, "2018'de çıktığımız bu yolda her geçtiğimiz yıl daha fazla gencimiz bizlere eşlik ediyor." dedi.27 Eylül'de başlayan 1 Ekim'de sonra eren uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreninde konuşan Bayraktar, memnuniyetini rakamlarla ifade etti: "Bugüne kadar düzenlediğimiz 9 TEKNOFEST'te yaklaşık 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştı, 9 milyondan fazla ziyaretçi TEKNOFEST'e gelerek geleceğin Türkiye'sinin havasını soludu. Bahsettiğim 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Bu başvurular, milletimizin geleceği, bizim yarınlarımızın, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatı."

"ECDADIMIZ GURUR DUYARDI"

Bayraktar, medeniyetin öncülerinin bıraktığı mirasa layık olmak için gençlerle yeni ufuklara yelken açtıklarını dile getirerek "Ecdadımız, gençlerimizin bugün gösterdiği gayreti, bu çabayı, projelerini görse tarih boyunca verilen mücadelenin boşa olmadığını görerek gurur duyardı." ifadesini kullandı. TEKNOFEST'teki yenilikçi ruhunun 21. yüzyılın, "Türkiye Yüzyılı" olacağının müjdecisi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:"Milli teknoloji hamlesi, TEKNOFEST'le kök salmaya devam ediyor. Bir fidan toprakta ne kadar derin kök salarsa gökyüzüne de o kadar yüksek uzanır. Bizler de 'köklerden göklere' diyerek gururla geleceğe uzanıyoruz. Her TEKNOFEST sizlerin desteğiyle bir öncekinden daha güçlü ve ihtişamlı bir hal alıyor. Teknolojiyle yüzyıllardır kopmuş olan bağımızı tekrar kuruyoruz. Umudumuz her sabah yeniden doğuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır'. Türkiye artık uyandı. Biliyoruz ki bu millet uyandığında yeryüzünde onu tutabilecek bir güç doğmamıştır."Törende, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Deneyap Makeathon ve Girişim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklerde Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerine plaket takdim edildi.TEKNOFEST şarkılarının çalınmasıyla son bulan törenin ardından uçuş gösterileri yapıldı.

HERKES BİLSİN Kİ TÜRK MİLLETİ BİRDİR

"Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen hain terör örgütünün saldırısını kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Herkes bilsin ki Türk milleti birdir, bu meydandaki gibi beraberdir. Yüksek teknolojisiyle, yüreğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerindeki, güvenlik güçlerimizdeki yürekle her türlü maraza karşı koymaya gücü yeter. Ülkemize kastetmeye çalışan tüm kesimler bu meydandaki birliği, beraberliği, yüksek teknolojiyi ve buradaki ruhu görebilir. Rabb'im yaralılara şifa versin."

'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Ankara'daki terör saldırısını kınayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İzmir'de konuştu: "Tarih önünde, Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyecek, bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden, huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Çiğli Havaalanı'nda bugün sona eren TEKNOFEST İzmir'in kapanış töreninde yaptığı konuşmada, tüm ziyaretçileri, "milli teknoloji hamlesinin" birer neferi olarak gördüğünü dile getirdi. Festivalde büyük bir gurur yaşadıklarını aktaran Kacır, "TEKNOFEST İzmir bugün burada son bulacak ama artık bu meydanla tanışan herkes için, bu iklimi yaşayan her birimiz için inanıyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evladını yetiştiren bir ebeveyn ya da bir öğretmen, fabrikada ter döken bir usta ya da bir mühendis, genç, yaşlı, kadın, erkek bundan böyle her birimiz milli teknoloji hamlesinin neferleriyiz." dedi. Ankara'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan ve terörü lanetleyen Kacır, "Bu saldırıda yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden, huzurumuzu bozmaya çalışan hiçbir terör örgütüne asla fırsat vermeyeceğiz. Rabb'im milletimizi, devletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

TEKNOFEST İZMİR'DE SON GÜN YOĞUNLUĞU

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İzmir'in son gününde ziyaretçi sayısı daha da arttı. Festival alanı dolarken, yine renkli görüntüler yaşandı. TEKNOFEST İzmir, son gününde de hava gösterileri ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül'de başlayan festivalin son gününde, ziyaretçi sayısı daha da arttı. Çocukları ve sevdikleri ile pazar gününü festivalde geçirmek isteyenler, alana akın etti.

MERAK EDİYORDUK SAAT 08:30'DA GELDİK

Festivale Uşak'tan geldiğini söyleyen Naz Bingöl, "Alana girmek çok zor oldu. Saat 08.30'da geldik ama yine de kalabalıktı. Buradaki ortam çok güzel" dedi. Ezel Üzer de "Festivali çok merak ediyordum. Evden çok erken saatte çıktık. Güzel bir festival olduğunu düşünüyorum. Çok uğraşılmış ve emek verilmiş. Katılımcılar da dolu dolu" ifadesini kullandı.

"İNANILMAZ BİR KALABALIK VAR"

Festivale Aliağa'dan katıldığını belirten Şehri Arıkan ise "İnanılmaz bir trafik ve kalabalık var. Bugün katılım daha az olur zannettim ama çok kalabalık. Giriş çok zor oldu. Bu festivali çok merak ediyorduk. Çocuğum kreşte de duymuş. Gösterileri izlemeye geldik. Hava bugün yağmurlu gibi" dedi. 8 yaşındaki Lidya Tuncer ise "Burada festival ve atölyeler, etkinlikler var. Burayı çok beğendim. Burada uçakları gördüm" diye konuştu.

ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Hemen herkesin çocuğunu da yanında getirdiğine işaret eden Dağ, şöyle konuştu: "Sıkıntımız, toplu ulaşım, buraya metro olmaması. Belediyenin de bu anlamda toplu ulaşım konusunda yeterince kolaylık sağladığını görmedik açıkçası. Tek problem belki ulaşım, ulaşımla alakalı. O da hafta içi çok sıkıntı yaşanmadı. Ben de gelirken gördüm, hem otoyol dolu hem Anadolu Caddesi dolu. 'Trafikte 2-3 saat bekledik' diyenler var. Şöyle baktığımızda, gelenler, gelemeyip de geri dönmek zorunda kalanlar ya da 'Çok trafik var gitmeyelim' diyenlere baktığımızda biz 1 milyonu hayli hayli aştık. Bu da İzmir'e yakıştı, Ege Bölgesi'ne yakıştı."

SOLOTÜRK İLE JANDARMA ÇELİK KANATLAR BİRLİKTE UÇTU

SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibi, TEKNOFEST İzmir'de birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibinin gösteri uçuş görüntülerini paylaştı.

TÜRKİYE'NİN YERLİ UÇAN ARABASI AİRCAR ÇOK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Firma görevlisi yazılım mühendisi Mehmet Turan, yaptıkları uçan arabanın 450 kilogram civarında olduğunu söyledi. Turan, çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını belirtti.