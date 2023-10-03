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Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ilde Kahramanlar operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde terörle mücadeleye yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ilde Kahramanlar operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye genelinde terörle mücadeleye yönelik 'Kahramanlar' operasyonları başlatıldığını duyurdu. Buna göre; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. Bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

'YURT GENELİNDE 466 OPERASYON YAPILMAKTADIR'

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 3 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" açıklamasında bulundu.

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