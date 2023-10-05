MİT’ten FETÖ’ye büyük darbe: Yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Türkiye'de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada bulunduğu süreçte örgüt içinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren FETÖ üyesi Koray Vural'ın kaçma planları yaptığı belirlendi. Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer alan firari örgüt üyesinin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Tacikistan'da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya Saylorsburg'daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimat alan ve firari FETÖ üyesi Emsal Koç'un Türkiye'ye sınır dışı edileceğini öğrenen Koray Vural, ülkeden çıkmak için plan yaptı. MİT'in yaptığı sıkı takip sonrasında Koray Vural, Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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