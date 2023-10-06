Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır" diye konuştu.

58 HEDEF İMHA EDİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları icra edildiğini de söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edildi. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız; eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir" diye konuştu.