SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları da belli oldu.

KPSS-2023/6 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

KPSS-2023/6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TERCİH KILAVUZU...