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Haberler Gündem SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1.392 sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri başladı. Başvuru yapacak adaylar, tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS 2023/6 kılavuzu yayınlandı mı, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

HABER MERKEZİ

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu 1.392 sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri başladı. Peki; KPSS 2023/6 tercihleri nasıl yapılır, şartları neler? İşte, KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile SGK memur alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı ile ilgili detaylar…

SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları da belli oldu.

KPSS-2023/6 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

KPSS-2023/6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TERCİH KILAVUZU...

SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

SGK sözleşmeli personel alımı tercihleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. KPSS-2023/6 tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tercih işlemlerini, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapacak.

KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre,

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

1.231 büro personeli,

130 destek personeli,

27 koruma güvenlik görevlisi,

4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alınacak.

SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak görev yapan büro personeli, destek personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

* Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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