Türkiye’nin 100 yıllık yeni yürüyüşü başladı

Tarihinin her safhasında bağımsızlığı kendisine şiar edinen ecdadımız, zincirlere ve prangalara vurulmaktansa kahramanca mücadele etmeyi göze aldı ve bu uğurda nice büyük bedeller ödedi. Mehmed Akif'in, "Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şüheda" diyerek tarif ettiği bu hakikat milletimizin güçlü karakterini ve gerektiği zaman bedel ödemekten kaçınmayacağını göstermektedir.

Evet. Kahraman ecdadımız 103 yıl önce büyük bir bağımsızlık mücadelesi ortaya koydu.

Millî Mücadelemiz milletimizin hür yaşama iradesinin tecellisi olarak 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırıldı.

Cumhuriyetimizin birinci yüzyılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderlik yaptı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın da küresel lider-doğru adam Recep Tayyip Erdoğan ve doğru adımlarla yürüyoruz.

Bilindiği gibi Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en kritik demokrasi ve kalkınma atılımı, her türlü siyasi-sosyal sınıflamaların ötesine geçen bir ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdanla gerçekleştirildi.

YİNE AYNI HEYECAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, millî iradenin özellikle ilk kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.

TBMM'nin her açılışında, 103 yıl önceki heyecanı tekrar yaşıyoruz. Yeni yasama yılında; teklifleriyle, muvafık-muhalif görüşleriyle, temsilcisi oldukları milletle olan yakın irtibatlarıyla, millî iradenin üstünlüğü ilkesine bağlılıklarıyla bu çatı altında ülkemize, milletimize, şehirlerimize hizmet edecek, katkı verecek tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum. Sizlerden millî ülkümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır fikri ve fiili eserler bekliyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü ne kadar sağlam tutarsak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirme azmimiz de o kadar güçlü olacaktır. Bunun için, topyekûn millet ve onun temsilcileri olarak, farklılıklarımızı zenginlik hâline dönüştürerek, ortak hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız" dedi.

15 TEMMUZ DESTANI

Başkan Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu SİVİL ANAYASA konusu yeni dönemde Meclis'in önünde bir görev olarak duracak. Evet. Türkiye, milletimizin hayali olan milli ve yerli Anayasa'yı hak ediyor.

Türkiye'nin önünü açan, aydınlatan, ufkunu genişleten bir Anayasa'yı hak ediyor.

Başkan Erdoğan TBMM'nin açılış konuşmasında şöyle dedi:

"Hamdolsun artık Meclis'in kapısına kilit vurulduğu, milletvekillerinin istiskale maruz bırakıldığı, başbakanların ve bakanların idam sehpasına gönderildiği, vesayetin millî iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır. Meclisimiz ve milletimizle omuz omuza vererek hep birlikte yazdığımız 15 Temmuz Destanı, bu bakımdan bir dönüm noktasıdır.

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi, Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır.

Genel Kurul salonumuzdaki Başkanlık kürsüsünün hemen arkasında yazan 'Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesinin hakkını, ancak bu şekilde verebiliriz. Türkiye'yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur."

ANKARA KRİTERLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına yüzyılına damga vuracak bir diğer önemli başlık da "bağımsız Türkiye ve yeni dünyada Türkiye'nin konumu" olacak. Bağımsız Türkiye vurgusunu Başkan Erdoğan, net olarak ortaya koydu: "Tam üyelik sürecimizde Avrupa'nın yeni dayatmalarına, yeni şartlarına tahammülümüz kalmadı. Türkiye olarak, 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa; siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir." Avrupa'ya karşı son noktayı Erdoğan şöyle koydu: "Türkiye, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz."

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini Başkan Erdoğan net biçimde ortaya koydu: "FETÖ ihanet şebekesinin, bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı 'yıkılmadık, ayaktayız' havası, bir çeşit mezarlıkta ıslık çalma gayretidir. Açık ve net konuşuyorum...

Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir. Ne devletimiz ne milletimiz ne de siyaset kurumu böyle bir durumun ortaya çıkmasına izin verecektir."

PKK'YI KAZIYACAĞIZ

Erdoğan: "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insani ve ekonomik bedeller ödeten bölücü terör meselesini, sınırlarımız içinde büyük ölçüde çözdük.

Terör örgütünün sınırlarımız dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak, emperyalistlerin bölge halkının başına musallat ettiği bu belayı, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan tamamen çıkartmak istiyoruz."

SONUÇ

Yaşadığımız günlerde dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir gerçektir.

Türkiye Yüzyılı programıyla Cumhuriyetimiz yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünün gururuyla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağımız günler başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyıl yürüyüşü hayırlı olsun.