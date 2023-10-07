Türkiye’den Gazze saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı kaydedildi.

"Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bugün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktanın hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail'in savunma hattının delindiği kaydedildi.

İsrail'in yoğun roket atışları altında gerçekleştirilen saldırılardan 25'inin devam ettiği aktarıldı.

Kassam Tugaylarına bağlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, İsrail ordusuna ait mevzilerin silahlı gruplarca ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı hesaplardan da Filistinli grupların İsrail'in güneyindeki askeri noktalara düzenlediği baskınların görüntüleri paylaşıldı.

Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişt

İSRAİL, ASKERLERİNİN ESİR ALINDIĞINI DOĞRULADI

Öteyandan İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Rear Adm. Daniel Hagari, Hamas'ın İsrailli askerleri esir aldığını doğruladı.

İHA'nın haberine göre, İsrail'den esir askerlerine yönelik açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Rear Adm. Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu doğruladı. Çatışmalarda İsrailli askerlerin öldürüldüğünü belirten Hagari, öldürülen rehinelerin veya askerlerin sayısı hakkında herhangi bir rakam vermedi. İsrail'in güneyinde hala 22 noktada çatışmaların sürdüğünü ifade eden Hagari, halihazırda Gazze sınırında olan 31 tabura ek olarak 4 tümenin daha Gazze sınırına konuşlandırıldığını söyledi.

ÜST DÜZEY SUBAYLAR DA VAR

Hamas, çok sayıda İsrailliyi esir aldıklarını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

BM, YALNIZCA İSRAİL'DEKİ SALDIRILARI KINADI!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları kınadı ve taraflara "sivillere yönelik itidal" çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda şu ana kadar çok sayıda İsrailli sivilin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı belirtildi.