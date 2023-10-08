Hamas’tan İsrail’e 'Aksa Tufanı' operasyonu! İsrail'de "savaş hali" ilan edildi

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot'taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

NETANYAHU'DAN HALKA "BÖLGEYİ TERK ETMELERİ" ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece ulusa sesleniş konuşmasında, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, dün başlayan durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu, Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

İSRAİL'DE "SAVAŞ HALİ" İLAN EDİLDİ

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

BATI ŞERİA'DA DA ARBEDE YAŞANDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi'nin de olduğu kaydedildi. Filistin Kızılayı, ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İSRAİL, HAVA SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni bombaladı.

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binayı hedef aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandıkları öne sürülen yüksek katlı iki binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Gün içinde iki büyük binanın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 313'E ULAŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 313 kişinin yaşamını yitirdiği, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 18 İsrail askerinin kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRISINDA EVLERİ VE CAMİLERİ HEDEF ALDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında 3 ev, 2 cami ve bir radyo merkezini hedef aldığı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik hava saldırısında 3 evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu ancak net bir sayı verilemediği kaydedilen açıklamada, yıkılan yapıların enkazı altında kalanların olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana devam eden hava saldırılarında iki cami ile bakanlığa bağlı Kur'an-ı Kerim radyosuna ait merkezin hedef alındığını belirtti.

Bakanlık, Gazze Şeridi'nin batısındaki El-Emin Muhammed ve güneydeki Han Yunus'ta Muhammed el-Habib camileri ile Filistin ticaret kulesindeki radyo merkezinin vurulmasını kınadı.

Camilerin, dini merkezlerin hedef alınmasının kutsallığın ihlali olduğu, tüm uluslararası yasa ve normlar tarafından yasaklandığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, "sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için ivedilikle harekete geçilmesi, saldırıların faillerinin Filistin halkına yönelik devam eden suçlardan sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.