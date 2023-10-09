Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi! Erdoğan, Abbas, Mikati, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'a, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini, sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.