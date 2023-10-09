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Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Erdoğan, Mahmud Abbas ve Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Erdoğan, Mahmud Abbas ve Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi! Erdoğan, Mahmud Abbas ve Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

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