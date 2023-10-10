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Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer’i kabul etti

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer'i tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Nehammer, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

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