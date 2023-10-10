Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer’i kabul etti

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer'i tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Nehammer, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.