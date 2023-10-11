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Bakan Yerlikaya duyurdu! Eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! Eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacaklarını belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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