Başkan Erdoğan’dan ’fahiş fiyat’ mesajı: Fırsatçılara nefes aldırmayacağız

26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi TOBB Şura Salonu'nda düzenleniyor. Zirvede Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor, yıkılan iş yerlerimizi yeniden yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerimizi onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. "Tüketici hakkı kul hakkıdır, fırsatçılık tespit edersek gereğini yaparız" diyen Erdoğan, ''Otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda mesafe aldık. Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız'' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ticaret Bakanlığı'mızın düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödül törenimizi her yıl Mart ayında yapıyorduk. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ödül törenimizi erteledik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini daima deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri oluyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Evlerimizi ve ticarethanelerimizi yeniden yapıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomi bir girdaba sürüklendi. Küresel ticaret durma noktasına geldi. Türkiye salgın krizini en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Fevri adımlardan uzak durduk. Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Aynı tavrı Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği ekonomik krizde de uyguladık. Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon rakamları bizi de etkiledi. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Bizim yükümüz daha da arttı.

DEPREM BÖLGESİNE 3 TRİLYON TL KAYNAK

OVP'de olduğu gibi önceliğimizi deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına veriyoruz.

Önümüzdeki 3 yıl boyunca depremzede şehirlerimizin ihyası için toplam 3 trilyon lira tutarında bir kaynak kullanacağız. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor.

Konutlar haricinde deprem bölgesinde ticari alan vasfına sahip 170 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz.

"OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KİRALARDA DA YAŞANACAK"

Attığımız adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok noktada ciddi sonuçlar aldık. Spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar araç kıtlığından fiyatlar artarken şimdi indirimi konuşuyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlar için ciddi yaptırımlar uygulayacağız.

"OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KİRALARDA DA YAŞANACAK"

Enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Halen de etkiliyor. Bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Küresel sıkıntılara tamahkarlıktan kaynaklı fiyatlamalar eklenince yükümüz daha da arttı. Afaki rakamlar gördük. Farklı bahanelerin arkasına gizlenerek vatandaşın lokmasına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında yaşanacağına inanıyoruz. Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız.

Çimento ve hazır betondaki dengesiz fiyat artışlarını takibe aldık. Denetimler sonunda burada da fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışı, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bilinçli tüketicilerin sağlıklı ekonominin temeli olduğu düsturuyla hareket ediyoruz. Batılı ülkeler tüketici haklarının önemini 1960'lı yıllarda kavrasa da bizim kültürümüzde ahilikle yüzyıllardır tüketici hakları korunmaktaydı. Bizi aldatan bizden değildir. Esnaf, tüccar ve üreticinin uyması gereken ilkeler yüzyıllar önce belirtilmiştir. Esnafımızın müşteri memnuniyetini ön planda tutması, rekabeti koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor. Satılan mal geri alınmaz tabelalarının birçok yerde kaldırıldığını, kanunda tanınan hakların tüketicilere verildiğini görüyoruz. Tüm işletmelerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İBB başkanı olduğum dönemde zabıta tüketici amirliğini ilk defa biz kurduk. İstanbul'da başlayan bu uygulama birçok belediyemizde bu birimin kurulmasına vesile oldu. 85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvensiz ürünlerden, satıcı ve sağlayıcıların haksız uygulamalarından aldatıcı vaat ve reklamlarından korumak maksadıyla birçok adım attık.