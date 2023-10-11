Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalara bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'nin 28. Dönem Yasama Yılı'nın bu ilk AK partii Grup Toplantısı'nda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Miletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde A Kaprti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimizin her birini bir kez daha tebrik ediyourm.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAPISI HERKESE AÇIK"

"TBMM'nin 28. Dönem Yasama Yılı'nın bu ilk AK partii Grup Toplantısı'nda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Miletimizin takdiriyle 14 Mayıs seçiminde A Kaprti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimizin her birini bir kez daha tebrik ediyourm.

Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te tam da Cumhuriyet'in kurluşununun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu seçimlerde vesayetin de darbelerin de üstesinden gelebileceğimizi ispatlkadı. Cumhur İttifakı'ını bu süreçte sergilediği ilkeli duruş tarihe altın harflerle yazılmıştır. Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

İnşallah Türkye Yüzyılı destanını Cumhur İttfakı olarak gelecek nesillere armağan edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açık. Oylarıyla dualarıyla destekleriyle yanımızda olan milletimizin tüm fertlerimize teşekkür ediyorum.

"KİMSE HİÇBİR PARTİYE VE ADAYA TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEK MECBURİYETİNDE OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin, sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı uğradıkları haksızlıklar karşısında sergiledikleri vakurlu duruşu unutmadık.Suçu kendilerinde aramak yerine hala millete yüklemeye çalışıyorlar. Bir kez daha hüsrana uğradılar. Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan kendisine de saygıyı hak etmez.

Biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük bir güç görmedik, tanımadık, bi,lmiyoruz. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Vesayetle, terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar marur kaldığımız her saldırıda bunu tecrübe ettik. Milletle olan bağ ne kadar kuvvetliyse yenilmez oluruz.Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiniz katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz hafta 4. Olağanüstü Kongremizi yaptık. Hem illerindeki yoğun çalışmaları hem meclis faaliyetleri sebebiyle ağır yük altında olan milletvekillerimize seçimlerde ilave görevlendirmeler de yapıyoruz.Siz genel merkezimizin tüm faaliyetlerinin tabii bir parçası olarak sıfatların en yüvcesine sahipsiniz. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu daha geniş bir yelpazeye yayarak ülkenin tamamında daha etkin çalışmalar sağlaması düşüncesiyle hareket ettik.

YEREL SEÇİM MESAJI

Vakti geldiğinde yapacağımız olağan kongremizde ise genel merkez yönetimimizi performans odaklı anlayışla yeniden gözden geçireceğiz. En önemli kriterimizin mart ayında yapılacak belediye seçimlerinin olacağını şimdiden belirtmek istiyorum. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bizlere durmak ve duraksamak yok. Sizlerin yaz döneminde de köy köy, mahalle mahalle dolaştığınızı biliyorum. Sözüne, şikayetinize kulak verdiğimiz, gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız bizim için kazançtır.

Verimini hep birlikte gördüğümüz şehri buluşmalarını devam ettireceğiz. Vatan toprağını hiçbir yerinde ayak basmadık yer bırakmayacağız. Milletvekillerimizin de meclis çalışmalarından arta kalan günlerini seçim bölgelerinde değerlendirmeleri çok önemlidir.

Bizim bıraktığımız her boşluk, muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: SİYASİ İKBALLERİNİ KORUMAKTAN BAŞKA DERTLERİ YOK

Muhalefet kadrolarının çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarı farklı yansıtıyorlardı. Bugün de siyasi ikballerini korumaktan başka dertleri yok. Haziran ayından bugüne kadar onların ve bizim ne yaptığımızı şöyle bir hatırlatmak bile ne demek istediğimi anlatacaktır.

Milletimizden ülkeyi yönetme görevini alırken çok büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız. Ufkumuz ne kadar geniş tıutarsak millete karşı görevlerimizi o derece iyi yerine getirebileceğimizden eminiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Hayat pahalılığı insanımızın canını yakan bir konu. Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesi nedeniyle enflasyon sorunundan müzdaribiz. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonu ve yol açtığını sıkıntıların üstesinden gelşecek bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı, üreticisinden toptancısına, çalışanından alım-satım yapanına kadar 85 milyonun fedakarlığı ve kararlılığıyla mümklündür.

Hükümet olarak aldığımızın tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladı. Mileltimizi de mücadelemize destek verdiğinde süreç daha da hızlanacaktır. Emeklilerimizi bir nebze de olsun rahatlatmak üzere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.

Emekliliklerimizle ilgili aldığımız kararın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.

Diğer yandan deprem bölgesini yakından takip ediyoruz. Yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Önümüzdeki aylardan itibaren inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatlarıyla, tıpçu birlikleriyle her an tepelerindeyiz. Yoğun hava operasyonlarını daha da artırarak terör örgütünü her an her yerde imhe edebileceğimizi gösteriyoruz. Harekatlarımız devam edecek.