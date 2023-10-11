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Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü! İsrail-Filistin çatışması görüşmede ele alındı

Son dakika... Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü! İsrail-Filistin çatışması görüşmede ele alındı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede İsrail-Filistin çatışması ve bölgedeki sorunların çözümü için yapılabilecekler ele alındı.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü! İsrail-Filistin çatışması görüşmede ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

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