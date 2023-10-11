Yeter yahu!

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor. İsrail ile Hamas arasında süren çatışmalar 5. gününe girerken önceki gece 200'den fazla hedefi vurduğunu açıklayan İsrail, Gazze Şeridi'nin sınırında kontrolü sağladığını, kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu ve sınıra asker ile mühimmat yığdığını duyurdu.

İsrail ordusu, sivil hedefleri acımadan ve hiçbir uyarıda bile bulunmadan vuruyor. 74 bin Filistinlinin sığındığı BM okullarına, mülteci kamplarına, sivillerin yaşadığı binalara ve hatta saldırılarda yaralanan sivilleri taşıyan ambulanslara bile bomba yağdırıyor.

DENİZDEN DE VURDULAR

İsrail donanmasına ait hücum botlarının da Akdeniz kıyısındaki Gazze'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 143'ü çocuk 105'i kadın 1000'e yakın Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 100 kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Hizbullah'ı da önceki gece İsrail'in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu da Lübnan tarafından İsrail topraklarına yapılan havan saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. Hamas da dün 17.00 itibarıyla İsrail'in Aşkelon kentine saldıracağı uyarısında bulunmasının ardından roket saldırısı başlattı. İsrail hava savunma sisteminin müdahale ettiği saldırıda roketlerin ne kadarının hedefi bulduğu açıklanmadı.

SAĞ ÇIKSALAR BİLE...

Gazze sınırında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Gazze'de bir insanlık ayıbının yaşandığını söyleyen Kavasoğlu, "Gazze'de can kaybı sayısı 1000'e yükseldi. Bunların 150'ye yakını çocuk. Gazze sınırına yaklaşık 4-5 km uzaklıktayız. Kısa bir süre önce yeni bir bombardıman gerçekleşti. Ama daha da önemlisi o bombardımanlardan sağ çıksalar bile orada yaşayan BM'ye göre 610 binden fazla insan için su kıtlığı kapıda.

Elektrik, su, yiyecek, içecek, gıda aklınıza ne gelirse bir abluka başladı. Orada bombalardan kurtulanlar bile ölümle, açlıkla ve su kıtlığıyla ne yazık ki baş başa. Gazze- Mısır yakınındaki Refah kapısına yakın bir bölge vuruldu. O kapı her açıdan önemli zira o kapı içeride kalan insanların belki de normal bir dünyaya adım atabilecekleri tek kapıydı. Zaman zaman o kapı da kapandı" diye konuştu.

BARIŞ İÇİN YAHUDİ FRANSIZ BİRLİĞİ'NDEN FİLİSTİN'DEN YANA AÇIKLAMA: İSRAİL İŞGALCİDİR VE İŞGALCİYE DİRENİŞ MEŞRUDUR

BARIŞ için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından uluslararası kamuoyunda, Hamas'ın ve Filistinlilerin "saldıran" ve İsrail ordusunun da "saldırılara karşılık veren" taraf olarak gösterilmesine tepki göstererek, İsrail'in "işgalci bir devlet" olduğunun unutulmamasını istedi. Açıklamada, İşgalciye direniş meşrudur" denildi.

TEMİZ SU, TIBBİ YARDIM VE GIDA SIKINTISI BAŞLADI

İSRAİL Enerji Bakanı Yisrael Katz yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı ve elektrikle yakıtın kesildiği Gazze'ye, su akışının da kesildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler "İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabilir ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabilir" açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu. Filistin yönetimi de acil gıda ve tıbbi malzeme girişi sağlanmasını istedi.

REHİNE BİLGİLERİ TEYİT EDİLMEDİKÇE SALDIRILAR SÜRECEK

İSRAİL, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu rehinelerin "zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu. Ordu radyosundan paylaşılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların, Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile gerçekleştirileceği" belirtildi.

360 BİN YEDEK ASKER İÇİN SEFERBERLİK ÇAGRISI

İSRAİL Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtilerek, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi. İsrail ordusu, yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

11 ABD VATANDAŞI İLE 7 GAZETECİ ÖLDÜ

İSRAİL ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden da Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonucunda en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Biden, ABD vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Teyit etmek için hala uğraşsak da Hamas'ın rehin aldıkları arasında Amerikan vatandaşlarının da olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Emine Kavasoğlu, Gazze'de yaşanan dramı Yeni Asır'a anlattı.

'1500 SİLAHLI FİLİSTİNLİNİN CESEDINE ULASILDI'

İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşimlerde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından şu ana kadar en az 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedini bulduklarını açıkladı. Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı

İSRAİLLİ VEKİLDEN KORKUNÇ ÇAĞRI: KIYAMET SİLAHI KULLANALIM

İSRAİL Meclisi'nden Filistin'e yönelik saldırgan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrailli milletvekili Tally Gotliv, Gazze'de sivil halka adeta ölüm yağdıran İsrail'in askerlerinin hayatının Gazze'dekilerden çok daha önemli olduğunu dile getirererek, Filistinliler üzerinde 'kıyamet silahı' kullanılmasını istedi.