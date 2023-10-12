Ayıya elveda

Çanakkale'de Biga-Çan karayolu üzerinde bir TIR, önceki gece bir boz ayıya çarptı, hayvan aynı yerde öldü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Ölen ayıya sarılan ve öpen Müdür Akkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Akkan, "Gücün, aklın, güzelliğin, zekanın simgesi boz ayının elim bir kaza sonucu ölmesine çok üzüldüm. Yenice tarafında yaşayan, ilgiyle ve severek takip ettiğim, köylülerimizce de korunan ormanların ve Kazdağlarının gerçek sahibi olan boz ayının yaşamını yitirmesi beni derinden üzdü" diye konuştu.