Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP’li vekilin aracında iki terörist yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı. BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

AĞRI'DA SINIR ÖTESİNE KAÇMAYA ÇALIŞAN 1️⃣ BTÖ ÜYESİ, 1️⃣ BTÖ'YE KATILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN TERÖR BAĞLANTILI KAYIP ŞAHIS YAKALANARAK TUTUKLANDI❗️ Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B.… pic.twitter.com/Flpgvwey46 October 14, 2023

YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ARAÇI ÇIKTI

BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T., PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise; her iki şüpheliyi de Ağrı'ya getiren aracın HDP adına tescilli ve Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi. Tutuklanan şüphelileri, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.